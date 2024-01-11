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Зеленский выступил против мирных переговоров

Источник:
РБК
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Украина отказывается от мирных переговоров с Москвой, так как это выгодно только российской стороне, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского в рамках совместной пресс-конференции с президентом Эстонии, возможное прекращение огня не будет означать остановку вооруженного конфликта и не приведет к политическому диалогу с Россией.

«Эта пауза поможет только Российской Федерации. Дать два-три года Российской Федерации? Она потом может переехать нас. Мы бы так не рисковали», — сказал Зеленский, комментируя возможность диалога.

Россия неоднократно выражала готовность к переговорам с Украиной, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. Так, официальный представитель России при ООН Василий Небензя подтвердил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию конфликта.

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Политика #Мир
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