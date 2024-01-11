НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Эстония одобрила удары западным оружием по регионам России

Источник:
Sibnet.ru
396 4

Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на удары Вооруженных сил Украины западным оружием по России. Эстонский лидер сообщил об этом в рамках совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Кариса, удары украинской армии западным оружием по территории России неизбежны из тактических соображений и необходимы для поражения военных целей и «сдерживания войск противника».

Ранее украинский лидер прибыл в Таллин для проведения встреч с президентом страны, а также спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Зеленский также выступит с речью в парламенте.

Российская сторона ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО «играют с огнем», помогая Украине оружием.

Еще по теме
США разработали «план победы» Украины над Россией
Белый дом поддержал закон о конфискации активов России
Зеленский потребовал от НАТО конкретики по вступлению Украины
Российский паспорт опустился в «рейтинге силы»
смотреть все
Политика #Мир #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
США напугали Киев новым российским оружием
Россия разрушила украинские заводы гиперзвуковым оружием
Разведка США заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

TOJlCTblN

Для того, что бы снизить стоимость яиц и курицы достаточно прекратить их экспортировать за границу......

urbasik

Эрдоган будет рад.дождется самолетов и можно о Кипре диалог вести.

nicollaich

Неплохо убийцы индейцев устроились.

-Керя-

Фокус в том что Россия экспортирует куриное яйцо и мясо птицы. И закупает его у Турции