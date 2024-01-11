Эстония одобрила удары западным оружием по регионам России

Президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничений на удары Вооруженных сил Украины западным оружием по России. Эстонский лидер сообщил об этом в рамках совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Кариса, удары украинской армии западным оружием по территории России неизбежны из тактических соображений и необходимы для поражения военных целей и «сдерживания войск противника».

Ранее украинский лидер прибыл в Таллин для проведения встреч с президентом страны, а также спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Зеленский также выступит с речью в парламенте.

Российская сторона ранее направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО «играют с огнем», помогая Украине оружием.