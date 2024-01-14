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Российские комплексы ПВО оснастят РЭБ и боевыми лазерами

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России утвердило технические требования к системам ПВО нового поколения, кроме ракет теперь они будут оснащаться лазерами для подавления оптики беспилотников и системами радиоэлектронной борьбы

Ожидается, что первые опытные модели новых ЗРК появятся в конце 2020-х – начале 2030-х годов. Они должны заменить комплексы «Тор», «Стрела-10» и ряд других ЗРК, которые сейчас стоят на вооружении ВС РФ, пишут «Известия» со ссылкой на источники в российском военном ведомстве.

«Об обновлении требований к системам ПВО речь идет уже давно. Это входит в стратегию развития войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. Средства радиоэлектронной борьбы будут сбивать с курса летательные аппараты противника, вводить их в заблуждение, чтобы они не достигали поставленных целей», — пояснил бывший заместитель главкома ВВС Айтеч Бижев.

По мере развития беспилотников и их массового появления на поле боя войска ПВО столкнулись с определенной проблемой: на то, чтобы сбить дешевый дрон стоимостью в пару сотен долларов, расходуется зенитная ракета, цена которой на несколько порядков больше. Что делает ее применение малоэффективным.

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