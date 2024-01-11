Россияне назвали размер «пенсии мечты»

Работающие россияне в среднем хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей, следует из результатов исследования сервиса SuperJob

Исследование показало, что размер желаемой пенсии зависит от пола (48,7 тысячи рублей у мужчин и 46,7 тысячи рублей у женщин), возраста (46,1 тысячи рублей у лиц в возрасте до 34 лет и 49,1 тысячи рублей у лиц старше 45 лет), а также ежемесячного дохода.

Так, 50,3 тысячи рублей хотят получать люди, зарабатывающие более 100 тысяч рублей в месяц. При этом отмечается, что чем старше возраст респондентов и выше их доходы, тем больший размер «пенсии мечты».

Размер «пенсии мечты» также различается в зависимости от места проживания. Так, в Москве и Санкт-Петербурге он составляет 51,5 тысячи и 49 тысяч рублей соответственно. А в Астрахани показатель составляет 43 тысячи рублей.