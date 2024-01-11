Путин назвал временной высокую ключевую ставку ЦБ

Текущая ключевая ставка Центробанка России в 16% носит временный характер и будет меняться по мере подавления инфляции, заявил президент Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске.

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», — сказал Путин.

Банк России за 2023 год повысил ключевую ставку более чем в два раза — с 7,5% до 16% годовых. На последнем заседании в декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл повышения ставки близок к завершению.

ЦБ РФ отметил, что будет принимать дальнейшие решения пo ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемoй динамики инфляции относительно цели, развития экoномики на прогнозном горизонте.