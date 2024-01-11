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США разработали «план победы» Украины над Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Представители Республиканской партии США разработали «план победы» Украины над Россией. Они также раскритиковали администрацию президента США Джо Байдена за предоставление недостаточной помощи Киеву.

Документ подписали председатель комитета по иностранным делам Майкл Маккол, председатель комитета по делам вооруженных сил Майк Роджерс и председатель комитета по разведке Майк Тернер, пишет украинское издание «Укринформ».

Целью плана назван поиск ответов на критические вопросы о поддержке Украины со стороны США и их союзников. Отмечается, что Соединенные Штаты должны противостоять России и союзникам Москвы.

Авторы документа считают, что Россия вместе с Ираном и Китаем работают вместе, чтобы взорвать американские интересы во всем мире. Отмечается, что их целью является «ослабление экономики США» и «установление нового мирового порядка тоталитаризма».

Представители Республиканской партии утверждают, что США не сталкивались с более опасным набором противников последние 70 лет. Украина в американском плане — ключевой фактор ослабления России.

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Топ комментариев

GammiPluh

Украина так забустила ВПК России, что все немного занервничали

GammiPluh

Ракет в России осталось на 2-3 дня? или 2-3 Украины?)))

TOJlCTblN

Для того, что бы снизить стоимость яиц и курицы достаточно прекратить их экспортировать за границу......

urbasik

Эрдоган будет рад.дождется самолетов и можно о Кипре диалог вести.