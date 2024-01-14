Врачи рассказали о негативных последствиях употребления чая

Врачи рассказали о двух негативных последствиях употребления чая, которые нужно всегда иметь в виду, чтобы не нанести вред здоровью.

«Пить чай из чайника и кружек, которые плотно окутаны темным налетом, не стоит», — предупредила врач Елена Парецкая. По ее словам, в этой пленке активно размножаются грибки и бактерии, они накапливаются и попадают в напиток, а из него — в организм.

Все это может спровоцировать развитие пищевых токсикоинфекций и инфекций пищеварительного тракта. Кроме того, при контакте горячей воды и компонентов напитка с пленкой чая образуются танины и оксалатные соли, которые могут навредить желудку и работе почек, приводит РГ слова Парецкой.

Чтобы получить всю пользу от чая и не навредить организму, врач призвала перед завариванием тщательно промыть сам чайник и его носик. Необходимо полностью удалить весь налет.

Доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что чай лучше не пить сразу после еды. Напиток обладает абсорбирующим эффектом. Выпитый сразу после приема пищи чай свяжет и выведет из организма многие полезные вещества — кальций, витамины А и группы В.