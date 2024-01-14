НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врачи рассказали о негативных последствиях употребления чая

Источник:
Sibnet.ru
370 0

Врачи рассказали о двух негативных последствиях употребления чая, которые нужно всегда иметь в виду, чтобы не нанести вред здоровью.

«Пить чай из чайника и кружек, которые плотно окутаны темным налетом, не стоит», — предупредила врач Елена Парецкая. По ее словам, в этой пленке активно размножаются грибки и бактерии, они накапливаются и попадают в напиток, а из него — в организм.

Все это может спровоцировать развитие пищевых токсикоинфекций и инфекций пищеварительного тракта. Кроме того, при контакте горячей воды и компонентов напитка с пленкой чая образуются танины и оксалатные соли, которые могут навредить желудку и работе почек, приводит РГ слова Парецкой.

Чтобы получить всю пользу от чая и не навредить организму, врач призвала перед завариванием тщательно промыть сам чайник и его носик. Необходимо полностью удалить весь налет.

Доктор медицинских наук Зухра Павлова предупредила, что чай лучше не пить сразу после еды. Напиток обладает абсорбирующим эффектом. Выпитый сразу после приема пищи чай свяжет и выведет из организма многие полезные вещества — кальций, витамины А и группы В.

Еще по теме
Пицца с необычной начинкой рассорила итальянцев
Приготовленные на Новый год салаты уже испортились
Диетолог указала на опасность новогодних салатов
Врач посоветовала, как не переесть за новогодним столом
смотреть все
Жизнь #Еда #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
США разработали «план победы» Украины над Россией
США напугали Киев новым российским оружием
Россия полностью отключит украинские дроны
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

nicollaich

А настоящая правда про войну цеивроппейцам не нужна.Им нужны комиксы про американских супергероев.

Asd10

В Америке очень не любят когда убивают американцев. Очень!

max5

"возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ («причинение...

anubis77

Что-то не правильно сказано Виктором?