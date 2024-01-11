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Белый дом поддержал закон о конфискации активов России

Источник:
Sibnet.ru
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Администрация президента США Джо Байдена поддержала закон, позволяющий конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, говорится в документе Совета нацбезопасности.

«Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины», — цитирует Bloomberg содержание документа. Это говорит о том, что Белый дом «в принципе» приветствует законопроект, который позволит конфисковать российские активы.

Но, предварительно администрация Байдена собирается согласовать этот шаг с партнерами по «Группе семи» (G7). Речь, прежде всего, идет о Евросоюзе, где хранятся замороженные российские активы на сумму около 200 миллиардов долларов.

США начали переговоры об использовании замороженных активов на фоне ослабления финансовой поддержки Украины. Белый дом не смог согласовать выделение средств для военной помощи Киеву, Байден предлагал направить на эти цели 61 миллиард долларов.

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Политика #Мир
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