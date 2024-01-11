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СТС объявил о съемках нового сезона «Молодежки»

Источник:
Sibnet.ru
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Канал СТС объявил о начале съемок новой спортивной драмы «Молодежка. Студенты», коорая продолжит историю проекта «Молодежка».

В сериале появятся как новые персонажи, так и любимые зрителями герои в исполнении Влада Канопки (Кисляк), Владимира Зайцева (Казанцев), Игоря Огурцова (Семен Бакин), Николая Добрынина (Николай Бакин), Ивана Мулина (Антипов), Макара Запорожского (Щукин), Ивана Жвакина (Костров).

По сюжету, команда Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха» на грани расформирования. Но в вуз приходит Казанцев (Владимир Зайцев), который решает превратить «Акул» в лучшую команду лиги и тем самым повысить рейтинг института.

Тренером клуба он видит в первую очередь бывшего игрока «Медведей» — Андрея Кисляка. Чтобы вывести «Акул» на следующий уровень, Кисляку придется не только найти общий язык с новым поколением спортсменов, но и измениться самому.

Съемки проекта уже начались. Дата премьеры сериала «Молодежка. Студенты» пока не сообщается.

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Топ комментариев

GammiPluh

Украина так забустила ВПК России, что все немного занервничали

GammiPluh

Ракет в России осталось на 2-3 дня? или 2-3 Украины?)))

TOJlCTblN

Для того, что бы снизить стоимость яиц и курицы достаточно прекратить их экспортировать за границу......

urbasik

Эрдоган будет рад.дождется самолетов и можно о Кипре диалог вести.