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American Greatness перечислил признаки скоро краха США

Источник:
American Greatness
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Все больше свидетельств скорого краха Соединенных Штатов появилось за время президентства Джо Байдена, заявил обозреватель американского консервативного портала American Greatness Виктор Дэвис Хансон.

«За последние полгода мы увидели целую череду знаковых моментов, предвещающих скорый крах американской культуры. Эти знаки повсюду и охватывают всю гамму от внутренней политики, экономики, образования, общественной жизни и массовой культуры до внешней политики и армии», — пишет Хансон.

Финансовый крах. Госдолг достиг 34 триллионов долларов. Но даже нависший экономический Армагеддоном не остановил Белый дом занять еще почти два триллиона долларов.

Военные кризисы. Общественность до сих пор недоумевает, почему США бежали из Афганистана. Почему администрация Байдена позволила китайскому шпионскому аэростату пересечь территорию США? И почему Россия сумела начать спецоперацию на Украине, задается вопросами Хансон.

Расовые вопросы. Почему США добровольно скатились в доцивилизованный «расизм». С каких пор нанимать людей на работу по расовым соображениями стало нормальным? С какой стати свалили в одну кучу людей разных национальностей, религий и ценностей объявили их «белыми» и скопом заклеймили, продолжил обозреватель.

Половой вопрос. Предвидел ли кто-нибудь, что полов на самом деле не два, а три? Поверил бы кто-нибудь раньше, что помощник сенатора не только будет заниматься незащищенным сексом в роли пассивного гея в стенах Сената, но и заснимет свой акт содомии во всех подробностях, заключил Хансон.


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Политика #Мир
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