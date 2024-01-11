НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Президент России объяснил рост цен на яйца

Источник:
ТАСС
516 6

Власти вовремя не сориентировались, чтобы остановить рост цен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

«Объем производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения, немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. И цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными», — приводит ТАСС слова Путина.

Замминистра сельского хозяйства Максим Титов ранее сообщил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй, в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях РФ.

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, происходит на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине.

Еще по теме
Минсельхоз пообещал снижение цен на яйца в ближайшее время
Первая партия турецких яиц прибыла в Россию
Эксперт предупредил о подорожании вин после Нового года
Подорожание яиц высмеяли в мемах
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
США напугали Киев новым российским оружием
Россия разрушила украинские заводы гиперзвуковым оружием
Разведка США заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах
Обсуждение (6)
О самом главном
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Инфантильные импотенты: откуда берутся педофилы
Магический лунный календарь на каждый день
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
59
Депутат Рады заявил о политической смерти Зеленского
47
Путин провел Рождество с семьями погибших в СВО
34
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
31
Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев
30
Российским магазинам предложили полки с бесплатными продуктами