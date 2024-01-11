Президент России объяснил рост цен на яйца

Власти вовремя не сориентировались, чтобы остановить рост цен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

«Объем производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения, немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. И цены полетели. Поэтому нужно быть очень аккуратными», — приводит ТАСС слова Путина.

Замминистра сельского хозяйства Максим Титов ранее сообщил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй, в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях РФ.

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, происходит на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине.