Отмененные из-за «голой» вечеринки артисты занялись делом

Оскандалившиеся на «голой» вечеринке артисты занялись помощью пострадавшим жителям Белгорода. Инициативу проявила Ксения Собчак, к ней присоединились Филипп Киркоров и Лолита.

Собчак 5 января объявила о запуске проекта по помощи жителям, которые хотят переселиться из Белгорода. В этом ее поддержала Лолита, которая тоже готова вложить личные деньги для помощи.

Помочь жителям Белгорода взялся и Филипп Киркоров. Он пожертвовал гонорар пострадавшим от атаки ВСУ.

«Я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», — писал Киркоров в соцсети.

ВСУ атаковали Белгород и ближайшие населенные пункты 30 декабря 2023 года. В городе погибли 25 человек, пятеро из них дети, еще более 100 человек пострадали.