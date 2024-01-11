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США проведут первую казнь заключенного с помощью азота

Источник:
РИА Новости
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Комната казней в США
Комната казней в США
Фото: CACorrections (California Department of Corrections and Rehabilitation)

Первая в истории США казнь заключенного с использованием азота 25 января — суд в штате Алабама в среду не стал запрещать ее, следует из судебных документов.

Ранее Верховный суд Алабамы разрешил властям штата впервые в истории США казнить осужденного при помощи чистого азота. Казнить планируется Кеннета Юджина Смита, он осужден за совершенное в 1988 году убийство женщины по заказу ее супруга-священника, который хотел получить страховку, чтобы расплатиться с долгами.

«Его планируется казнить с помощью нового метода — азотной гипоксии — 25 января 2024 года», — . «Смит ходатайствовал о предварительном судебном запрете, запрещающем <...> казнить его в соответствии с действующим протоколом Алабамы о гипоксии азотом. <...> Ходатайство истца о предварительном судебном запрете <...> отклонено", — уточняет суд», — приводит РИА Новости судебный документ.

Смит является одним из двух живых людей в США, переживших попытку исполнения смертного приговора. В ноябре 2022 года в Алабаме сорвалась его запланированная казнь с помощью смертельной инъекции, когда попытки ввести в его вену катетер не увенчались успехом.

Предполагается, что в случае казни осужденного заставят дышать только азотом, что спровоцирует гипоксию и в конечном счете смерть. Сторонники такого метода настаивают на его безболезненности, в то время как оппоненты сравнивают подобную казнь с экспериментами на людях.

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