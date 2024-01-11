Shaman и Собчак обменялись колкостями в Сети

Певец Shaman назвал вопросы Ксении Собчак в потенциальном интервью неинтересными, а Собчак предположила, что Shaman боится идти к ней на интервью.

«В своих комментариях Ксения нет-нет да напишет про меня и что-то скажет. Мне так думается, что она была бы не против пообщаться. Я предполагаю, что вопросы, которые мне бы задавали, были бы неинтересны. Поэтому смысла идти на это интервью просто нет», — написал Shaman в соцсети.

Собчак ответила певцу, что официально приглашает его на интервью, но сразу предположила, что тот откажется.

«Полагаю, конечно, что вы откажетесь, потому что побоитесь отвечать на неподготовленные (а не "неинтересные") вопросы, тем более где-то не на федеральных каналах», — написала интервьюер.