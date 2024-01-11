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Клуб «Мутабор» в Москве закрыли после «голой» вечеринки

Источник:
Sibnet.ru
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Ночной клуб
Фото: © Sibnet.ru

Работа московского клуба «Мутабор» приостановлена Лефортовским судом Москвы на 90 суток, причиной стала проведенная в заведении вечеринка Анастасии Ивлеевой.

Официальным поводом для временного закрытия клуба стало нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время «голой» вечеринки. Один из гостей на мероприятии отравился пивом, сообщили РИА Новостисо ссылкой на решение суда.

Это максимально возможное наказание по соответствующей статье КоАП. Отсчитывать срок будут с 27 декабря 2023 года.

Несмотря на приостановление работы, на сайте «Мутабора» продолжается продажа билетов на закрытую вечеринку, которая должна состояться 17 февраля. По закону, клуб может открыться только с 25 марта.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

GammiPluh

Украина так забустила ВПК России, что все немного занервничали

TOJlCTblN

Для того, что бы снизить стоимость яиц и курицы достаточно прекратить их экспортировать за границу......

GammiPluh

Ракет в России осталось на 2-3 дня? или 2-3 Украины?)))

urbasik

Эрдоган будет рад.дождется самолетов и можно о Кипре диалог вести.