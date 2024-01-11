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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский потребовал от НАТО конкретики по вступлению Украины

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет получить на предстоящем саммите НАТО «хотя бы один конкретный шаг» на пути Киева к членству в альянсе.

Помимо политического решения Зеленский хочет получить от саммита еще одну «конкретную вещь» — усиление системы противовоздушной обороны Украины.

«Я хотел бы получить усиление нашего пакета (помощи) и количеством систем (ПВО), которые так нам нужны, и все понимают, что нужны именно системы и именно конкретные ракеты <...>. Я бы очень этого хотел», — цитирует ТАСС Зеленского.

После саммита альянса, прошедшего в Вильнюсе в июле 2023 года, Зеленский резко выразил недовольство тем, что страны не намерены принимать конкретные решения о сроках приглашения Киева в НАТО.

По итогам саммита Украина получила заверения, что будет принята в альянс, «когда для этого будут выполнены необходимые условия». Каких-либо сроков ее приема в Брюсселе не называют.

При этом в организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к альянсу невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.

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Политика #Мир
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