Масштабное отключение тепла произошло в Новосибирске

Сотни домов в Новосибирске остались без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии в четверг, 11 января. Прокуратура взяла ЧП на контроль.

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) сообщила о дефекте на магистральной теплосети по улице Пархоменко. Будут менять поврежденный участок трубы, которая была проложена в 1974 году.

По данным СГК, в контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений. Также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов.

По данным мэрии Новосибирска, на 6.35 были отключены 237 объектов в Ленинском районе по отоплению и горячему водоснабжению для определения и устранения дефекта. Ранним утром были затоплены трамвайные пути в районе дома на ул. Троллейной, 18 (ООТ «Хлебзавод»). Изменены маршруты трамваев № 18, № 10.

Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения теплоснабжения в Ленинском районе, а также взяла на контроль работы по восстановлению, сообщила пресс-служба ведомства.