Минсельхоз пообещал снижение цен на яйца в ближайшее время

Цены на яйца снизились у производителей, в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях, сказал замминистра сельского хозяйства России Максим Титов.

«Предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях», — цитирует ТАСС Титова.

По словам главы Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, после окончания периода повышенного предновогоднего спроса цены на куриное яйцо стабилизировались и уже пошли вниз в оптовом сегменте. «В ближайшее время ожидаем их снижения и в рознице», — пообещал он.

Лахтюхов рассказал, что производство яиц в прошлом году показало положительную динамику. «Прогнозируется, что в текущем году рост производства сохранится», — добавил он.

В дальнейшей перспективе необходимо наращивать собственное производство и «активнее переходить на долгосрочные контракты между торговыми сетями и производителями», отметил Лахтюхов.