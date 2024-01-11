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Минсельхоз пообещал снижение цен на яйца в ближайшее время

Источник:
ТАСС
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Цены на яйца снизились у производителей, в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях, сказал замминистра сельского хозяйства России Максим Титов.

«Предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях», — цитирует ТАСС Титова.

По словам главы Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, после окончания периода повышенного предновогоднего спроса цены на куриное яйцо стабилизировались и уже пошли вниз в оптовом сегменте. «В ближайшее время ожидаем их снижения и в рознице», — пообещал он.

Лахтюхов рассказал, что производство яиц в прошлом году показало положительную динамику. «Прогнозируется, что в текущем году рост производства сохранится», — добавил он.

В дальнейшей перспективе необходимо наращивать собственное производство и «активнее переходить на долгосрочные контракты между торговыми сетями и производителями», отметил Лахтюхов.

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Топ комментариев

GammiPluh

Украина так забустила ВПК России, что все немного занервничали

GammiPluh

Ракет в России осталось на 2-3 дня? или 2-3 Украины?)))

TOJlCTblN

Для того, что бы снизить стоимость яиц и курицы достаточно прекратить их экспортировать за границу......

urbasik

Эрдоган будет рад.дождется самолетов и можно о Кипре диалог вести.