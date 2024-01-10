Стартовали продажи самой дорогой модели Lada. ФОТО

Стартовали продажи самой дорогой модели АвтоВАЗ — рекомендованная розничная цена Lada Vesta Sportline с типом кузова SW составляет 2 350 900 рублей.

«Впервые в практике Lada на рынок выводится модель, обладающая и практичным семейным кузовом, и форсированным двигателем, и спортивными настройками шасси», — сообщает пресс-служба российского производителя.

В отличие от седана Lada Vesta Sportline, продажи которого стартовали в ноябре 2023 года, автомобиль в кузове SW получил другие настройки задних пружин и амортизаторов, а также оригинальным обвесом кузова.

Кроме этого, новинка отличается расширенными возможностями для перевозки грузов — у Lada Vesta Sportline объем багажного отделения составляет 825 литров до подоконной линии, тогда как у седана этот показатель равняется 480 литрам.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 лошадиных сил. В салоне Vesta SW Sportline применена фирменная контрастная красно-черная отделка и передние сиденья анатомической формы.

Кроме этого, машина получила мультимедийную систему Lada EnjoY Vision Pro, цифровую комбинацию приборов, камеру заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев всей поверхности лобового стекла и задний парктроник.