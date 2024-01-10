NASA отправит к соседней звезде рой фотонных парусников

NASA поддержало инициативу Swarming Proxima Centauri, предполагающую отправку тысяч маленьких дронов с солнечными парусами к ближайшей к Земле звездной системе Альфа Центавра, сообщается на официальном сайте космического агентства.

Проект Swarming Proxima Centauri разработан компанией Space Initiative для участия в программе NASA Innovative Advanced Concepts, которая предназначена для поиска новаторских идей исследования дальнего космоса.

Звездная система Альфа Центавра — ближайшая к Солнцу. Ее звезда Проксима Центавра находится в 4,25 световых года или в 40 триллионах километров от нашей планеты. Исследование системы представляет особой интерес для ученых.

При этом рекорд самого дальнего расстояния, когда-либо пройденного космическим кораблем, принадлежит зонду «Вояджер-1» и составляет 24 миллиарда километров. Этот путь аппарат проделал за 46 лет.

Space Initiative предложили использовать для полета множество маленьких автономных зондов массой не более грамма. Их планируется оснастить солнечными парусами вместо обычных двигателей.

Корабли разгонят с помощью лазерного луча мощностью 100 гигаватт, который позволит парусникам двигаться со скоростью до 20% от скорости света — это примерно 215,8 миллиона километров в час. В результате путешествие к Проксима Центавра займет всего 24 года.