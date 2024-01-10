Google посчитал российское приложение 2ГИС вредоносным

Система безопасности магазина приложений Google Play начала определять российский навигационный сервис 2ГИС как вредоносный.

Пользователи российского сервиса начали массово получать уведомления от Google Play с предупреждением о небезопасности программы. Так, утверждается, что 2ГИС пытается получить доступ к персональным данным, таким как SMS, фотографии, аудиозаписи и журнал звонков.

Разработчики 2ГИС при этом опровергли информацию о небезопасности своего приложения. Пресс-служба компании подчеркнула, что сервис полностью надежен и не представляет угрозы для пользователей.

«2ГИС временно недоступен в этом магазине приложений с мая 2023 года. Данные уведомления связаны исключительно с правилами Google и едины для всех приложений, которые временно недоступны в Google Play», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приложению нужен доступ к микрофону и журналу звонков, чтобы пользователи могли управлять сервисом голосом, а также звонить в компании на картах прямо из приложения 2ГИС.