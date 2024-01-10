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Мошенническая схема с подделкой голоса появилась в Telegram

Источник:
РБК
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Новая мошенническая схема появилась в Telegram — аферисты взламывают аккаунт и подделывают голос владельца, после чего начинают вымогать деньги у его контактов.

Просьбы перевести деньги подкрепляют голосовым сообщением, используя нарезки старых аудиосообщений владельца аккаунта, пишет РБК. Вместе с голосовым сообщением направляют фото банковской карты с именем и фамилией.

Эксперты отмечают, что такая схема обладает высокой убедительностью — ведь мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы, среди которых аккаунт, голос и банковская карта.

Чтобы не потерять деньги, специалисты рекомендуют в случае поступления такой просьбы перепроверить, действительно ли владелец аккаунта обращается с подобной просьбой, например перезвонив ему по телефону.

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