Мошенническая схема с подделкой голоса появилась в Telegram

Новая мошенническая схема появилась в Telegram — аферисты взламывают аккаунт и подделывают голос владельца, после чего начинают вымогать деньги у его контактов.

Просьбы перевести деньги подкрепляют голосовым сообщением, используя нарезки старых аудиосообщений владельца аккаунта, пишет РБК. Вместе с голосовым сообщением направляют фото банковской карты с именем и фамилией.

Эксперты отмечают, что такая схема обладает высокой убедительностью — ведь мошенники используют несколько факторов идентификации жертвы, среди которых аккаунт, голос и банковская карта.

Чтобы не потерять деньги, специалисты рекомендуют в случае поступления такой просьбы перепроверить, действительно ли владелец аккаунта обращается с подобной просьбой, например перезвонив ему по телефону.