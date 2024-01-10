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Российским магазинам предложили полки с бесплатными продуктами

Источник:
«Известия»
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Российские торговые сети и продуктовые магазины собираются обязать создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Бесплатный доступ к ним получат пенсионеры и социально незащищенные категории граждан.

Доступ к бесплатным продуктам будут давать на основании подтверждающих документов: пенсионных удостоверений и справок. Законопроект разработали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», его внесут в Госдуму на рассмотрение, пишут «Известия».

Авторы документа отмечают, что наибольший объем пищевых отходов приходится на товары первой необходимости: зерновые продукты, молочные продукты и овощи. По оценкам НИУ ВШЭ, ежегодно объем пищевых отходов в стране составляет 17 миллионов тонн.

Стоимость данных продуктов оценивается в 1,6 триллиона рублей. При этом 60,4% граждан отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода, почти весь заработок уходит на питание у 16%.

Если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям бесплатно перед окончательным истечением срока годности, это позволило бы прокормить около 30 миллионов человек, указывается в пояснительной записке.

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Экономика #Торговля #Законы
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