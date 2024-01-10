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Гигантскую партию кокаина нашли в порту Санкт-Петербурга

Источник:
Sibnet.ru
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Обнаруженная партия кокаина
Обнаруженная партия кокаина
Фото: © ФТС России

Огромную партию кокаина из Центральной Америки задержали таможенники и сотрудники ФСБ в порту Санкт-Петербурга. Вес партии — более тонны, ее стоимость на черном рынке превышает 11 миллиардов рублей.

Кокаин был замаскирован при транспортировке под премиальный бренд, сообщает пресс-служба ФТС России в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что наркотик был найден в ходе проверки контейнера, прибывшего из Никарагуа.

Контрабандисты спрятали тысячу брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля. Проведенная экспертиза подтвердила, что порошок является наркотическим — кокаином в чистом виде.

Возбуждено дело о контрабанде в особо крупном размере (часть 4 статьи 229.1 УК РФ). В настоящее время устанавливается получатель партии.

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