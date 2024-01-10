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Пять новых дивизий и бригада морпехов появятся в ВМФ России

Источник:
Sibnet.ru
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Пять дивизий и одна бригада морской пехоты на основе существующих соединений и частей в среднесрочной перспективе будут сформированы российском Военно-морском флоте, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

«В целях наращивания боевых возможностей морской пехоты <…> планируется переформирование существующих пяти бригад морской пехоты на флотах в дивизии морской пехоты, а полка морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду», — сказал Евменов в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, основным направлением развития береговых войск главком ВМФ является в первую очередь их оснащение новыми ракетными комплексами, такими как «Бастион» и «Бал». Главком ВМФ отметил, что эти комплексы уже позволили нарастить ударные возможности российского военного флота по поражению судов противника в ближней морской зоне.

Кроме того, как добавил Евменов, для повышения боевых возможностей продолжается модернизация находящихся в составе ВМФ атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами.

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