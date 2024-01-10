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Представлены новые игровые смартфоны ROG Phone 8

Источник:
Sibnet.ru
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Компания ASUS представила новое поколение игровых смартфонов ROG Phone 8 — в серии выйдут ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro и ROG Phone 8 Pro Edition.

Серия игровых смартфонов ROG Phone 8
Серия игровых смартфонов ROG Phone 8
Фото: © ASUS

Устройства созданы на базе топового чипа Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, который сочетается с 12, 16 и 24 Гб оперативной памяти и 256, 512 Гб и 1 Тб встроенной памяти. Модели также имеют 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 165 Гц.

Аппараты также оснащаются набором камер, основной модуль имеет объектив разрешением 50 мегапикселей, а также сверхширокоугольник и телеобъектив. Фронтальная камера обладает разрешением в 32 мегапикселя.

Камеры имеют систему стабилизации на аппаратном и программном уровне, также добавлены функции на основе искусственного интеллекта, улучшающие качество съемки. Искусственный интеллект также используется для помощи геймерам в играх.

Смартфоны оснащаются аккумулятором на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт. Впервые у ROG Phone корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

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Топ комментариев

GammiPluh

и мужики в пехоте снашиваются... какое совпадение

corrector

наша еда какая б ни была сейчас СУПЕРНАТУРАЛЬНАЯ по сравнению в той химозной дрянью, что едят в США...

GammiPluh

"Впервые Минобороны приобрело..."

Lenivec

500 млн, копейки .Кто то с переводом ошибся или немец в математике 0 )