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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Блинкен потребовал от премьера Греции отдать оружие Украине

Источник:
РИА Новости
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию потребовал от премьер-министра Кириакоса Мицотакиса поставок новых партий оружия для Украины, пишет портал Newsbreak со ссылкой на греческие источники.

«Визит Блинкена в Грецию превращается в настоящее Ватерлоо. Репортажи, возможно, сводятся к улыбкам и экскурсии по вилле Мицотакиса в Ханье, где он принимал госсекретаря США, но, похоже, события развиваются серьезно и крайне болезненно для Греции», — приводит РИА Новости портал Newsbreak.

По данным издания, Блинкен потребовал, чтобы Греция отправила на Украину новые системы вооружения, и даже поставил ультиматум в несколько дней. По сути, речь идет о шантаже, отметило Newsbreak.

«Греция уже отдала все, она разрушила национальную оборону, особенно на островах, чтобы укрепить Украину оборонными материалами. Что же остается? Что именно Блинкен хочет, чтобы мы послали Зеленскому, который терпит крах по всем фронтам? Только С-300?» — задается вопросом издание.

Греция одной из первых на Западе стала помогать Украине оружием. При этом Афины заявляли, что не будут зенитно-ракетные комплексы С-300 российского производства. Министерстве национальной обороны указало, что для отправки этих комплексов на Киеву требуется разрешение производителя, то есть России.

На вооружении греческой армии с 1990-х годов находятся российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Тор-М1», войсковые зенитные ракетные комплексы «Оса-АКМ», противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Е» и «Фагот», десантные корабли на воздушной подушке «Зубр», бронированные машины пехоты БМП.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

и мужики в пехоте снашиваются... какое совпадение

corrector

наша еда какая б ни была сейчас СУПЕРНАТУРАЛЬНАЯ по сравнению в той химозной дрянью, что едят в США...

GammiPluh

"Впервые Минобороны приобрело..."

Lenivec

500 млн, копейки .Кто то с переводом ошибся или немец в математике 0 )