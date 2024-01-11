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Определились самые популярные сериалы новогодних праздников

Источник:
Sibnet.ru
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Мультискрин на Wink
Фото: © Sibnet.ru

Видеосервис Wink подвел итоги длинных новогодних выходных и составил топ-10 сериалов, которые пользователи смотрели чаще всего.

Первое место в рейтинге заняла криминальная драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект бил рекорды по просмотрам с момента выхода первой серии, финальный эпизод вышел 21 декабря, и теперь посмотреть сериал можно полностью.

На втором месте по просмотрам сериал «Трудные подростки», на третьем — «Великолепный век».

В десятку также вошли сериалы «Недетское кино», «Фишер» (18+), «Молодежка», «Ивановы-Ивановы», «Отмороженные», «Постучись в мою дверь» и «Плакса».

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Культгид #Wink
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Топ комментариев

GammiPluh

Украина так забустила ВПК России, что все немного занервничали

GammiPluh

Ракет в России осталось на 2-3 дня? или 2-3 Украины?)))

TOJlCTblN

Для того, что бы снизить стоимость яиц и курицы достаточно прекратить их экспортировать за границу......

urbasik

Эрдоган будет рад.дождется самолетов и можно о Кипре диалог вести.