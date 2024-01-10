НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США напугали Киев новым российским оружием

Источник:
Newsweek
1016 7

Российские модернизированные ударные беспилотники «Куб» станут серьезной проблемой для Украины в 2024 году, спрогнозировали американские эксперты.

Аналитики отметил, что первоначальная версия боевого дрона, представленная в 2019 году, уже обладала потрясающими функциями. Серийная версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине, говорится в материале, опубликованном журналом Newsweek.

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников ранее сообщил, что Минобороны России получило первую партию более мощных ударных дронов «Куб». По его словам, военные получили «фактически новое изделие».

«Куб» — малозаметный российский высокоточный ударный беспилотный летательный аппарат. Его разработчиком является группа компаний ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников».

После запуска беспилотник «Куб» может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы вертикальным пикированием. Это позволяет поражать танки, пробивая верхнюю часть башни и корпуса, имеющие минимальную толщину брони.

«Куб» доставляет полезную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению с целевой нагрузки наведения, кроме того, дрон может использоваться в режиме роя.

Тема: Военная операция на Украине
Блинкен потребовал от премьера Греции отдать оружие Украине
Бункеры ВСУ оказались беззащитны перед планирующими бомбами
Шойгу заявил, что Украина в 2023 году потеряла 215 тыс. человек
Аналитик Eurasia Group предсказал раскол Украины
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
Власти США начали готовиться к большой войне на Ближнем Востоке
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США
Разведка США заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах
Обсуждение (7)
Картина дня
Блинкен потребовал от премьера Греции отдать оружие Украине
Пять новых дивизий и бригада морпехов появятся в ВМФ России
США напугали Киев новым российским оружием
Гигантскую партию кокаина нашли в порту Санкт-Петербурга
О самом главном
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Инфантильные импотенты: откуда берутся педофилы
Магический лунный календарь на каждый день
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
59
Депутат Рады заявил о политической смерти Зеленского
47
Путин провел Рождество с семьями погибших в СВО
34
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
31
Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев
29
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США