США напугали Киев новым российским оружием

Российские модернизированные ударные беспилотники «Куб» станут серьезной проблемой для Украины в 2024 году, спрогнозировали американские эксперты.

Аналитики отметил, что первоначальная версия боевого дрона, представленная в 2019 году, уже обладала потрясающими функциями. Серийная версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине, говорится в материале, опубликованном журналом Newsweek.

Президент концерна «Калашников» Алан Лушников ранее сообщил, что Минобороны России получило первую партию более мощных ударных дронов «Куб». По его словам, военные получили «фактически новое изделие».

«Куб» — малозаметный российский высокоточный ударный беспилотный летательный аппарат. Его разработчиком является группа компаний ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников».

После запуска беспилотник «Куб» может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы вертикальным пикированием. Это позволяет поражать танки, пробивая верхнюю часть башни и корпуса, имеющие минимальную толщину брони.

«Куб» доставляет полезную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению с целевой нагрузки наведения, кроме того, дрон может использоваться в режиме роя.