Планирующую авиабомбу «Дрель» запустят в серийное производство

Российская новейшая планирующая авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания и в 2024 году пойдет в серийное производство.

«На сегодняшний момент изделие прошло все виды испытаний, определенных заказчиком. Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы "Дрель"», — сообщили ТАСС в «Ростехе».

Сейчас параллельно ведется разработка некоторых боевых частей для бомб, добавили в госкорпорации.

«Дрель» предназначена для круглосуточного всепогодного применения без захода самолета в зону действия огневых средств объектовых ПВО. После сброса с самолета она планирует до цели.

Бомба оснащена самоприцеливающимся боевыми элементами, которые способны уничтожать бронированную технику, наземные РЛС, пункты управления, зенитно-ракетные комплексы.