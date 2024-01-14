Эксперты перечислили лучшие позы для оргазмов

Секс-эксперты назвали лучшие позы, которые обещают не только оргазмы, но и крепкий сон после них. Активная сексуальная жизнь — одно из лучших снотворных средств, констатировали специалисты.

Секс высвобождает эндорфины, снижает уровень стресса и способствует укреплению эмоциональной связи. А все это, в свою очередь, помогает крепче спать. Главное — правильно подобрать позу, рассказали эксперты Daily Star.

«Ложки» способствуют комфорту и интимности. Ритмичные и покачивающие движения успокаивают, расслабляют и подготавливают тело к крепкому сну. Эта поза идеальна для пар, которые наслаждаются чувством безопасности и тепла.

«Лотос» позволит партнерам ощутить большую близость друг с другом. Длительный зрительный контакт может усилить чувство близости, а объятия снимают стресс и помогают расслабиться. Синхронное дыхание облегчает совместный сон.

«Лицом к лицу». Эта поза позволяет парам поддерживать зрительный контакт, углубляя эмоциональную связь и чувство близости. Переплетенные ноги создают физическую связь, а близость друг к другу высвобождает гормоны счастья, способствуя расслаблению и крепкому сну.

«Бабочка» сочетает в себе физическую близость с легким растяжением бедер и ягодиц. Она способствует физическому расслаблению, что делает ее особенно полезной для пар, желающих расслабиться. Объятия и легкая «растяжка» расслабляют и способствуют крепкому сну.