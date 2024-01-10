Курс доллара впервые с конца 2023 года упал ниже 90 рублей

Курс доллара снизился на 1,29% и достиг отметки 89,97 рубля, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Ниже 90 рублей доллар торгуется впервые с 29 декабря 2023 года.

Российская валюта начала 2024 год со снижения. Если прошлый год доллар завершил на отметке 90,36 рубля, то первый торговый день этого года (3 января) американская валюта подорожала, ее курс поднялся выше 91 рубля. На следующий день — 4 января — курс поднялся выше 92 рублей.

Но после новогодних праздников сразу несколько факторов стали играть в пользу рубля: сокращение объемов импорта на фоне сезонности и высокой ключевой ставки, возвращение экспортеров на рынок после праздников, продажи валюты Банком России, приводит РБК мнение экспертов.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что в среднесрочной перспективе доллар, евро и юань могут переписать минимумы осени 2023 года — в частности, для доллара это область 87 рублей.

Зельцер объяснил, что среднесрочно такие факторы, как жесткая денежно-кредитная политика и нормативы репатриации валютной выручки экспортеров, по-прежнему играют на стороне российской валюты. Аналитик также заявил, что баланс спроса и предложения валют смещен в пользу рубля.