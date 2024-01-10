НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин впервые в качестве президента прилетел на Чукотку

Источник:
ТАСС
599 11

Владимир Путин впервые в качестве президента России прилетел в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой.

Путин прилетел во второй половине дня — разница по времени с Москвой составляет девять часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. В Анадыре в среду, 10 января стоит ясная морозная погода, столбики термометров показывают около минус 25 градусов.

Путин рассказывал, что до сих пор не побывал во всех регионах и хотел бы посетить Чукотский автономный округ. До этого единственный раз в истории он бывал Чукотке в 2008 году в качестве премьер-министра, когда пост президента занимал Дмитрий Медведев.

Нынешняя поездка — также первая региональная для Путина в этом году. За 2023 год он побывал в более чем 20 субъектах России, в том числе в новых регионах.

Еще по теме
Автопарк Госдумы обновится Aurus и Lada
Депутат предложила жителям чистить улицы из-за нехватки дворников
Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев
Путин провел Рождество с семьями погибших в СВО
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
Власти США начали готовиться к большой войне на Ближнем Востоке
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США
Разведка США заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах
Обсуждение (11)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

GammiPluh

и мужики в пехоте снашиваются... какое совпадение

corrector

наша еда какая б ни была сейчас СУПЕРНАТУРАЛЬНАЯ по сравнению в той химозной дрянью, что едят в США...

GammiPluh

"Впервые Минобороны приобрело..."

Lenivec

500 млн, копейки .Кто то с переводом ошибся или немец в математике 0 )