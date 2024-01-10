Владимир Путин впервые в качестве президента России прилетел в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой.

Путин прилетел во второй половине дня — разница по времени с Москвой составляет девять часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. В Анадыре в среду, 10 января стоит ясная морозная погода, столбики термометров показывают около минус 25 градусов.

Путин рассказывал, что до сих пор не побывал во всех регионах и хотел бы посетить Чукотский автономный округ. До этого единственный раз в истории он бывал Чукотке в 2008 году в качестве премьер-министра, когда пост президента занимал Дмитрий Медведев.

Нынешняя поездка — также первая региональная для Путина в этом году. За 2023 год он побывал в более чем 20 субъектах России, в том числе в новых регионах.