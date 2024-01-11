Скудное пополнение фильмами ожидается в российском прокате

Фото: © кадр из мультфильма «Турбозавры: Год Дракона»

Российский кинопрокат пополнится пятью новинками в четверг, 11 января. Обычно в день премьер выходит более 10 свежих фильмов.

В четверг, 11 января, российский прокат пополнится двумя новогодними лентами: российским мультфильмом «Турбозавры: Год Дракона» и испанской семейной комедией «Спаси Санту».

Также в прокат выйдут американский боевик «Последний наемник», британский фильм ужасов «Проклятие дома с призраками» и биографическо-спортивная драма «Стальная хватка».