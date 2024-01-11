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Скудное пополнение фильмами ожидается в российском прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Турбозавры: Год Дракона»

Российский кинопрокат пополнится пятью новинками в четверг, 11 января. Обычно в день премьер выходит более 10 свежих фильмов.

В четверг, 11 января, российский прокат пополнится двумя новогодними лентами: российским мультфильмом «Турбозавры: Год Дракона» и испанской семейной комедией «Спаси Санту».

Также в прокат выйдут американский боевик «Последний наемник», британский фильм ужасов «Проклятие дома с призраками» и биографическо-спортивная драма «Стальная хватка».

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

GammiPluh

Украина так забустила ВПК России, что все немного занервничали

GammiPluh

Ракет в России осталось на 2-3 дня? или 2-3 Украины?)))

TOJlCTblN

Для того, что бы снизить стоимость яиц и курицы достаточно прекратить их экспортировать за границу......

urbasik

Эрдоган будет рад.дождется самолетов и можно о Кипре диалог вести.