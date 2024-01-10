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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Севший на пшеничное поле самолет задержится на нем

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», экстренно севший на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области, останется на нем еще на год, сообщил глава района Олег Канюк.

Перевозчик заплатил собственнику поля за стоянку самолета, договор заключен на год, цитирует Канюка NGS.ru. Глава района не ответил на вопрос о том, сколько стоила аренда.

«У авиакомпании то одно, то другое: то взлетать, то не взлетать. Не знаю, это им решать, не нам», — сказал Канюк.

Airbus A320 сел в новосибирском поле 12 сентября 2023 года. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров. У самолета отказала «зеленая» гидросистема, после этого экипаж необоснованно повел судно в Новосибирск, но неправильно рассчитал топливо.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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GammiPluh

Еще год продержатся, но не больше... украинцы не смогут жить при таком агрессивном режиме у власти......

GammiPluh

и мужики в пехоте снашиваются... какое совпадение

GammiPluh

При этом действующие военнослужащие ВСУ прямо и открыто признают преимущество ВС РФ над ВСУ везде и по...

DYNAMO7294

К нему в первую очередь нет никакого доверия!