Севший на пшеничное поле самолет задержится на нем

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», экстренно севший на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области, останется на нем еще на год, сообщил глава района Олег Канюк.

Перевозчик заплатил собственнику поля за стоянку самолета, договор заключен на год, цитирует Канюка NGS.ru. Глава района не ответил на вопрос о том, сколько стоила аренда.

«У авиакомпании то одно, то другое: то взлетать, то не взлетать. Не знаю, это им решать, не нам», — сказал Канюк.

Airbus A320 сел в новосибирском поле 12 сентября 2023 года. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров. У самолета отказала «зеленая» гидросистема, после этого экипаж необоснованно повел судно в Новосибирск, но неправильно рассчитал топливо.