НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Союзмультфильм» запретит Чебурашку в Японии и США

Источник:
Sibnet.ru
228 4
Фото: © кадр из мультфильма «Чебурашка»

Киностудия «Союзмультфильм» не будет продлевать контракт с японской компанией о правах на «Чебурашку», а также требует проверить правомерность использования бренда американской компанией.

«Союзмультфильм» обратился в Следственный комитет России с требованием проверить правомерность контрактов, заключенных с американской компанией La Roubine. Эти контракты касаются международных прав на бренд «Чебурашка», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Также стало известно, что «Союзмультфильм» не будет продлевать контракт с японской компанией TV TOKYO Communications Corporation. В 2005 году японская корпорация заплатила 30 тысяч долларов за передачу прав на Чебурашку, но роялти начисляла только от показа мультфильмов в кинотеатрах.

За 10 лет пользования российским брэндом японцы не выплачивали проценты от рекламной деятельности, поскольку продажа сувенирной продукции в договоре не прописана.

Еще по теме
Wink составил рейтинг самых просматриваемых в праздники фильмов
Сериал «Мандалорец» продолжат фильмом
Вышел новый трейлер фильма «Пчеловод» со Стэйтемом
«Холоп 2» стал лидером новогоднего проката
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
Власти США начали готовиться к большой войне на Ближнем Востоке
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США
Разведка США заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах
Обсуждение (4)
О самом главном
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Инфантильные импотенты: откуда берутся педофилы
Магический лунный календарь на каждый день
Все статьи
Самое обсуждаемое
58
Депутат Рады заявил о политической смерти Зеленского
47
Путин провел Рождество с семьями погибших в СВО
34
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
31
Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев
29
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США