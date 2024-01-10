«Союзмультфильм» запретит Чебурашку в Японии и США

Киностудия «Союзмультфильм» не будет продлевать контракт с японской компанией о правах на «Чебурашку», а также требует проверить правомерность использования бренда американской компанией.

«Союзмультфильм» обратился в Следственный комитет России с требованием проверить правомерность контрактов, заключенных с американской компанией La Roubine. Эти контракты касаются международных прав на бренд «Чебурашка», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Также стало известно, что «Союзмультфильм» не будет продлевать контракт с японской компанией TV TOKYO Communications Corporation. В 2005 году японская корпорация заплатила 30 тысяч долларов за передачу прав на Чебурашку, но роялти начисляла только от показа мультфильмов в кинотеатрах.

За 10 лет пользования российским брэндом японцы не выплачивали проценты от рекламной деятельности, поскольку продажа сувенирной продукции в договоре не прописана.