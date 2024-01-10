НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Мандалорец» продолжат фильмом

Источник:
Sibnet.ru
218 1
Фото: © кадр из сериала «Мандалорец»

Киностудия Lucasfilm планирует в этом году начать съемки полномеражного фильма по сериалу «Мандалорец». Картина станет частью саги «Звездные войны».

Работать над картиной будет режиссер Джон Фавро, фильм будет называться «Мандалорец и Грогу».

«Я люблю рассказывать истории о богатом мире, созданном Джорджем Лукасом (автор космической саги)» — приведены слова Фавро на сайте киностудии.

Сериал «Мандалорец» вышел в 2019 году. Всего у проекта три сезона по восемь эпизодов.

По сюжету, одинокий мандалорец-наемник живет на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов теперь вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Еще по теме
Wink составил рейтинг самых просматриваемых в праздники фильмов
«Союзмультфильм» запретит Чебурашку в Японии и США
Вышел новый трейлер фильма «Пчеловод» со Стэйтемом
«Холоп 2» стал лидером новогоднего проката
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
Власти США начали готовиться к большой войне на Ближнем Востоке
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США
Разведка США заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
58
Депутат Рады заявил о политической смерти Зеленского
47
Путин провел Рождество с семьями погибших в СВО
34
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
31
Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев
29
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США