Сериал «Мандалорец» продолжат фильмом

Киностудия Lucasfilm планирует в этом году начать съемки полномеражного фильма по сериалу «Мандалорец». Картина станет частью саги «Звездные войны».

Работать над картиной будет режиссер Джон Фавро, фильм будет называться «Мандалорец и Грогу».

«Я люблю рассказывать истории о богатом мире, созданном Джорджем Лукасом (автор космической саги)» — приведены слова Фавро на сайте киностудии.

Сериал «Мандалорец» вышел в 2019 году. Всего у проекта три сезона по восемь эпизодов.

По сюжету, одинокий мандалорец-наемник живет на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов теперь вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.