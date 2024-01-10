Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам до 16,7%

Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,1 процентный пункт (п.п.), минимальная ставка составит 16,7% годовых, сообщила пресс-служба банка.

«Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 1,0 п. п. — с 15% до 16%. В связи с этим с 10 января 2024 года Сбербанк повышает ставки на 1,1 п.п. по базовым программам ипотечного кредитования. Ставки по программам с государственной поддержкой при этом не меняются», — говорится в сообщении

Минимальные ставки по базовым программам составят от 16,7% годовых, по программе «Загородная недвижимость» — от 17%, «Гараж» — от 17,2%, «Коммерческая недвижимость», — от 18,2%, уточнила пресс-служба.

За период с 15 декабря по 8 января Сбер выдал более 276,6 миллиарда рублей по прежним ставкам, жилищные условия перед Новым годом и в новогодние праздники смогли улучшить более 75,3 тысячи клиентов.