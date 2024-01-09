Тройная вирусная эпидемия поразила Россию

Одновременный рост заболеваемости гриппом, COVID-19 и острыми респираторными вирусными инфекциями зафиксирован в России, следует из данных Роспотребнадзора и НИИ гриппа.

Уровень заболеваемости в настоящее время составляет 128,1 случая на 10 тысяч населения, что выше базовой нормы на 83%, пишут «Известия». Эксперты отмечают, что в России началась тройная вирусная эпидемия.

Рост заболеваемости фиксируется с ноября. По данным медиков, сейчас в основном распространяется грипп А (H3N2). Специалисты предрекли возможный спад заболеваемости в феврале-марте.

Отмечается, что симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно. Однако COVID-19 уже не представляет такой опасности, как в начале пандемии.