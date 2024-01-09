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Китай запустил производство пищевого белка из угля

Источник:
Scmp.com
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Китай запустил масштабное опытное производство пищевого белка из обычного угля. В перспективе новая отрасль повысит продовольственную безопасность страны.

Сейчас КНР ежегодно закупает за границей порядка 100 миллионов тонн сои, в случае успеха эксперимента импорт можно будет сократить до минимума. Кроме этого, белок из угля найдет применение также в фармакологии.

Переработкой угля в белок занимаются специальные микроорганизмы. Происходит это не напрямую, а в процессе усвоения метанола, который получают в процессе газификации угля. Метанол смешивается с водой и может участвовать в простых химических реакциях.

При этом микроорганизмы, участвующие в этом процессе, представляют собой генно-модифицированный подвид штамма дрожжей под названием Pichia pastoris. Он производит 120 граммов сухой массы клеток на 1 литр, что эквивалентно превращению 67,2 % метанола в белок.

Белок из угля на первом этапе будут добавлять в корма для животных, в дальнейшем его начнут использовать в качестве частичной замены рыбной муки, бобовых, аминокислотных и минеральных добавок.

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