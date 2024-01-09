Боец ММА Александр Емельяненко принял ислам

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял ислам, сообщил тренер Расул Магомедалиев.

По его словам, проходивший долгое лечение от алкогольной зависимости спортсмен окончательно избавился от пристрастия к спиртному и принятие новой веры окончательно помогло ему в этом.

Ранее 41-летний Александр Емельяненко завершил реабилитацию в Ингушетии. Он остался в центре, где проходит подготовку. В ближайшее время спортсмен может возобновить карьеру и объявить о новом поединке.

На счету Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед при десяти поражениях и одном ничейном результате. В последние годы боец испытывал серьезные проблемы с алкоголем.