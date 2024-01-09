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Боец ММА Александр Емельяненко принял ислам

Источник:
Sport24
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял ислам, сообщил тренер Расул Магомедалиев.

По его словам, проходивший долгое лечение от алкогольной зависимости спортсмен окончательно избавился от пристрастия к спиртному и принятие новой веры окончательно помогло ему в этом.

Ранее 41-летний Александр Емельяненко завершил реабилитацию в Ингушетии. Он остался в центре, где проходит подготовку. В ближайшее время спортсмен может возобновить карьеру и объявить о новом поединке.

На счету Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед при десяти поражениях и одном ничейном результате. В последние годы боец испытывал серьезные проблемы с алкоголем.

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Спорт #Единоборства
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