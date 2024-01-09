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Венгрия предложила новый вариант выделения денег Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Венгрия снимет вето на выделение Евросоюзом денег Украине при условии пересмотра финансирования раз в год.

«На практике это дало бы Будапешту возможность каждый год блокировать финансирование Евросоюза для Украины — или получить уступки от Брюсселя за отказ от его вето», — пишет издание Politico.

На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. При этом премьер-министр Виктор Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что Киева нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от Евросоюза прекратится.

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Политика #Мир
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