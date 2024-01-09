Официально сертифицирован стандарт Wi-Fi 7

Организация Wi-Fi Alliance официально сертифицировала новый беспроводной стандарт Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) и опубликовала его спецификации.

Wi-Fi 7 поддерживает технологию Multi-Link Operation, которая позволяет устройствам передавать и принимать данные одновременно в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц для увеличения пропускной способности, сокращения задержек и повышения надежности.

Ширина канала Wi-Fi 7 в два раза больше, чем у Wi-Fi 6. Ожидается, что Wi-Fi 7 сможет обеспечить максимальную скорость передачи данных до 40 Гбит/с, что почти в пять раз выше, чем у предыдущей версии.

С новым беспроводным стандартом уже совместимы процессоры Intel Meteor Lake, представленные менее месяца назад, также его поддерживает флагманский смартфон OnePlus 12, анонсированный в Китае в декабре прошлого года.

По данным Wi-Fi Alliance, в 2024 году на рынок поступит более 233 миллионов устройств с поддержкой нового стандарта, а к 2028 году их количество вырастет до 2,1 миллиарда.