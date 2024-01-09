ВТБ ограничит выдачу льготной ипотеки

ВТБ с 12 января 2024 года будет выдавать льготную ипотеку только клиентам, которые покупают жилье у застройщиков — партнеров банка.

Условия распространяются на покупку квартир по всем льготным программам и не затрагивают кредиты на индивидуальное жилищное строительство. Решение связывают с изменениями параметров льготной ипотеки со стороны правительства, передает РБК.

«Получить информацию об аккредитации партнера клиенты могут непосредственно у застройщиков или у ипотечных менеджеров ВТБ. Если застройщик не подходит под новые требования банка, заемщик сможет оформить кредит по базовым программам», — говорится в сообщении банка.

Клиенты банка, которые выйдут на сделку до 12 января, смогут заключить ее на прежних условиях. Ставки по льготной и семейкой ипотеке в ВТБ составляют 8% и 6%. Базовые ставки по рыночным программам начинаются от 16,4% годовых.

Ранее ограничить льготную ипотеку решил Сбербанк. Кредитная организация с 11 января будет выдавать льготные кредиты только клиентам, приобретающим недвижимость у застройщиков-партнеров.