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ВТБ ограничит выдачу льготной ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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ВТБ с 12 января 2024 года будет выдавать льготную ипотеку только клиентам, которые покупают жилье у застройщиков — партнеров банка.

Условия распространяются на покупку квартир по всем льготным программам и не затрагивают кредиты на индивидуальное жилищное строительство. Решение связывают с изменениями параметров льготной ипотеки со стороны правительства, передает РБК.

«Получить информацию об аккредитации партнера клиенты могут непосредственно у застройщиков или у ипотечных менеджеров ВТБ. Если застройщик не подходит под новые требования банка, заемщик сможет оформить кредит по базовым программам», — говорится в сообщении банка.

Клиенты банка, которые выйдут на сделку до 12 января, смогут заключить ее на прежних условиях. Ставки по льготной и семейкой ипотеке в ВТБ составляют 8% и 6%. Базовые ставки по рыночным программам начинаются от 16,4% годовых.

Ранее ограничить льготную ипотеку решил Сбербанк. Кредитная организация с 11 января будет выдавать льготные кредиты только клиентам, приобретающим недвижимость у застройщиков-партнеров.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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