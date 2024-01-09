Бункеры ВСУ оказались беззащитны перед планирующими бомбами

Армия России применяет против украинских военных планирующие авиационные бомбы, которые с легкостью разрушают даже укрепленные подземные бункеры.

Офицеры ВСУ отмечают, что российские атаки в последнее время стали интенсивнее, при этом применение планирующих бомб не оставляет украинским военнослужащим безопасных укрытий, пишет The New York Times.

«Они отправляют их по восемь в час. Это как будто на тебя обрушивается самолет, как врата ада», — цитирует американское издание одного из представителей 14-й бригады национальной гвардии Украины.

Кроме этого, российские военные стали активнее использовать FPV-дроны — из-за беспилотников солдаты ВСУ зачастую вынуждены бросать технику и передвигаться пешком, так как дроны мгновенно поражают любой транспорт.