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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бункеры ВСУ оказались беззащитны перед планирующими бомбами

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России применяет против украинских военных планирующие авиационные бомбы, которые с легкостью разрушают даже укрепленные подземные бункеры.

Офицеры ВСУ отмечают, что российские атаки в последнее время стали интенсивнее, при этом применение планирующих бомб не оставляет украинским военнослужащим безопасных укрытий, пишет The New York Times.

«Они отправляют их по восемь в час. Это как будто на тебя обрушивается самолет, как врата ада», — цитирует американское издание одного из представителей 14-й бригады национальной гвардии Украины.

Кроме этого, российские военные стали активнее использовать FPV-дроны — из-за беспилотников солдаты ВСУ зачастую вынуждены бросать технику и передвигаться пешком, так как дроны мгновенно поражают любой транспорт.

Тема: Военная операция на Украине
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GammiPluh

Еще год продержатся, но не больше... украинцы не смогут жить при таком агрессивном режиме у власти......

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pepelmetal

Ага, лучше верить асашайским пробиркам

DYNAMO7294

К нему в первую очередь нет никакого доверия!