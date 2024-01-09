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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны Украины заказало комплекты женской униформы

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны Украины впервые закупило 50 тысяч комплектов военной формы для женщин, сообщил глава ведомства Рустем Умеров. В настоящее время в украинской армии служит 60 тысяч женщин, они составляют 7% численности ВСУ.

«Впервые Минобороны приобрело 50 тысяч комплектов женской формы, 100 тысяч электрических грелок, 15 тысяч активных наушников. С поставщиком наушников провели переговоры по снижению цены», — написал Умеров в своем телеграм-канале.

1 октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Верховная Рада готовит законопроект, который уравнивает мужчин и женщин в вопросах военного учета и службы.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, даже если его примет Верховная Рада. При этом он говорил, что согласится с инициативой о понижении нижнего порога призывного возраста с 27 до 25 лет.

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