Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году потеряли более 215 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения», — приводят РИА Новости слова главы российского военного ведомства.

Шойгу отметил, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. При этом в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов, а результаты на поле боя отсутствуют, добавил он.

Киевский режим продолжает гнать своих солдат на убой, продолжил Шойгу, выразив уверенность, что это не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.

«Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции», — подчеркнул министр.