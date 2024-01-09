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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу заявил, что Украина в 2023 году потеряла 215 тыс. человек

Источник:
РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2023 году потеряли более 215 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения», — приводят РИА Новости слова главы российского военного ведомства.

Шойгу отметил, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. При этом в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов, а результаты на поле боя отсутствуют, добавил он. 

Киевский режим продолжает гнать своих солдат на убой, продолжил Шойгу, выразив уверенность, что это не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.

«Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции», — подчеркнул министр.

Тема: Военная операция на Украине
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