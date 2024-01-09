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ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом на выборах президента

Источник:
ТАСС
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Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов
Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов
Фото: © пресс-служба Госдумы

Решение было принято единогласно, после чего председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Харитонову удостоверение кандидата, поздравив его с регистрацией.

Харитонов выразил надежду на то, что президентская кампания послужит консолидации общества. «Чтобы мы с вами убедились, что Россия навсегда будет крепким и могучим государством, а наш многонациональный народ всегда был бы гарантом стабильности и социально-экономического развития нашей любимой России», — цитирует ТАСС Харитонова.

«Мы со своей стороны обещаем, что все программы, все, что от нас зависит, по нашей линии, в зависимости от нашей компетенции — все будет доведено до наших граждан», — заверила Памфилова.

Харитонов был выдвинут в президенты на съезде КПРФ 23 декабря, а 27 декабря подал документы на участие в выборах в ЦИК. КПРФ - парламентская партия, поэтому ее представителю не нужно собирать подписи для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах.

Харитонов стал третьим зарегистрированным кандидатом на выборах президента России, до этого ЦИК зарегистрировал кандидатуры лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова.

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Политика #Мир
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