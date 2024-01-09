Объявлена дата премьеры шоу «Выжить в Самарканде»

Шоу «Выжить в Самарканде» стартует на ТНТ с 14 января,
участники поедут в Узбекистан и поборются за 10 миллионов рублей.
Новый сезон реалити снимали в Самарканде — одном из крупнейших
городов Узбекистана. Там есть роскошные отели в специально созданном курортном
центре на гостеприимной равнине, а также – череда горных хребтов, которые таят
в себе множество сюрпризов.
Именно в таких условиях предстоит выживать двум командам во
втором сезоне реалити «Выжить в Самарканде», ведущими которого остались Павел
Воля и Ляйсан Утяшева.
За победу в звездной команде будут бороться певцы Влад
Топалов и Митя Фомин, комик Сергей Гореликов, модель Вики Одинцова, а также
певицы Назима и Юлия Паршута.
Про участников народной команды пока известно лишь то, что
никто из них ни разу не был за границей, а также то, что они максимально
настроены вырвать победу у своих звездных соперников.
Премьера второго сезона реалити-шоу «Выжить в Самарканде» — с 14 января в 19. 00 на ТНТ.