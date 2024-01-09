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Объявлена дата премьеры шоу «Выжить в Самарканде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Шоу «Выжить в Самарканде» стартует на ТНТ с 14 января, участники поедут в Узбекистан и поборются за 10 миллионов рублей.

Новый сезон реалити снимали в Самарканде — одном из крупнейших городов Узбекистана. Там есть роскошные отели в специально созданном курортном центре на гостеприимной равнине, а также – череда горных хребтов, которые таят в себе множество сюрпризов.

Именно в таких условиях предстоит выживать двум командам во втором сезоне реалити «Выжить в Самарканде», ведущими которого остались Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

За победу в звездной команде будут бороться певцы Влад Топалов и Митя Фомин, комик Сергей Гореликов, модель Вики Одинцова, а также певицы Назима и Юлия Паршута.

Про участников народной команды пока известно лишь то, что никто из них ни разу не был за границей, а также то, что они максимально настроены вырвать победу у своих звездных соперников.

Премьера второго сезона реалити-шоу «Выжить в Самарканде» — с 14 января в 19. 00 на ТНТ.

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