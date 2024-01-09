Музыканта задержали за повтор перформанса с носком

Музыкант из рок-группы «Щенки» Максим Тесли (настоящая фамилия Моисеев) выступил на концерте в Санкт-Петербурге обнаженный в носке на интимном органе. После этого артиста задержали правоохранительные органы.

Максим Тесли был доставлен в полицию Калининского района, где его привлекли к административной ответственности и поместили в камеру, сообщает «Фантанка».

С артистом проводятся процессуальные действия, после чего его будет передадут СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее на поступок Тесли обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Интересно, как на это отреагируют правоохранительные органы северной столицы», — прокомментировала Мизулина наряд музыканта в своем Telegram-канале.